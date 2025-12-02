Sorin Grindeanu: Toate celelalte lucruri pe care le-am văzut în aceste zile și în aceste săptămâni sunt tactici de campanie. Adevăratul dușman al bucureștenilor este Cătălin Drulă. Candidatul Cătălin Drulă și USR pentru că eu cred și noi credem în continuare, cu ei trebuie să ne luptăm și Daniel Băluță asta face prin ceea ce propune ca și proiecte. Asta ca să clarific anumite lucruri.

Eu nu am să cred o secundă aceste sondaje de campanie scoase așa ca prin minune de către un domn disperat să facă jocuri politice, să nu discute despre administrație, și acela este Ciprian Ciucu. Pe Ciprian Ciucu văd de câteva săptămâni că nu îl preocupă să vorbească despre proiectele Bucureștiului și îl preocupă să facă fel de fel de aranjamente să se retragă candidați, să îi minimizeze pe alții, cam asta îl preocupă, dar e treaba lui.

Pe noi ne interesează ca Daniel Băluță și în ultimele zile să meargă pe același drum așa cum a început în care să discute despre administrație, nu despre politică, nu despre chestiuni care văd că sunt preocuparea altora.

Reporter: Colegii din presă au arătat că familia domnului Băluță a acumulat o serie de proprietăți imobiliare. 8 apartamente au cumpărat părinții săi.

Sorin Grindeanu: Aceste teme de campanie scoase pe ultima sută de metri sunt chestiuni de sunet și lumini pe care ceilalți contracandidați le aruncă în acest moment.

Sorin Grindeanu susține transparentizarea ajutorului acordat Ucrainei și critică reacția autorităților la dronele rusești