Sorin Grindeanu susține transparentizarea ajutorului acordat Ucrainei și critică reacția autorităților la dronele rusești

Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că este „total” de acord cu transparentizarea sumelor oferite de România ca ajutor Ucrainei, precizând că o asemenea decizie ar putea fi luată la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). „Da. Fără nuanțe. Total. S-ar putea să fie, și acum doar speculez, s-ar putea să fie o decizie la nivel de CSAT.” a afirmat liderul social-democrat.

 

Totodată, Grindeanu a criticat dur modul în care autoritățile române au gestionat incidentele legate de pătrunderea dronelor rusești pe teritoriul României, spunând că „ne-am făcut de râs” și că mecanismele de reacție trebuie să funcționeze eficient.

Liderul PSD a subliniat că este esențial să fie puse la punct mecanismele care țin de securitatea națională și a reamintit că a solicitat, în urmă cu o lună, ca premierul să vină în Parlament pentru a prezenta o „radiografie” a situației din domeniul siguranței naționale. „Nu e o chestiune cu care te poți juca, indiferent cum te cheamă ca prim-ministru”, a mai spus Grindeanu.