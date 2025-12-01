Totodată, Grindeanu a criticat dur modul în care autoritățile române au gestionat incidentele legate de pătrunderea dronelor rusești pe teritoriul României, spunând că „ne-am făcut de râs” și că mecanismele de reacție trebuie să funcționeze eficient.

Liderul PSD a subliniat că este esențial să fie puse la punct mecanismele care țin de securitatea națională și a reamintit că a solicitat, în urmă cu o lună, ca premierul să vină în Parlament pentru a prezenta o „radiografie” a situației din domeniul siguranței naționale. „Nu e o chestiune cu care te poți juca, indiferent cum te cheamă ca prim-ministru”, a mai spus Grindeanu.