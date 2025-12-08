Social-democratul a subliniat că victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria București „nu validează austeritatea” și „nu reprezintă un mandat economic pentru premier”, precizând că electoratul „a votat omul, nu programul aberant de tăieri”.

Acesta a adăugat că PSD va rămâne în coaliția de guvernare, dar „ferm în opoziție față de austeritate”: „Nu vom accepta salarii înghețate, venituri decimate sau programe sociale desființate doar ca să dea bine în fața lui Bolojan. Guvernarea nu este laboratorul unui experiment neoliberal”, a mai afirmat Fifor.

„Au trecut și alegerile pentru Capitală. De azi, românii se întorc la exercițiul zilnic de supraviețuire în zodia Bolojan. O zodie nedreaptă, în care plata facturilor devine o bătălie zilnică, nu simplu exercițiu administrativ. Ceea ce e o aventură în fiecare moment.

Iar în acest context, rezultatul din București trebuie citit lucid, nu manipulat politic. Bucureștenii au votat omul, nu programul aberant de tăieri. Victoria lui Ciprian Ciucu nu validează austeritatea, nu reprezintă un mandat economic pentru premier și nu confirmă filosofia economică a „tăiem și vedem noi după”. La fel cum, altădată, votul pentru Nicușor Dan nu a reprezentat un premiu pentru USR - ci doar alegerea unui candidat perceput ca potrivit pentru moment.

Capitala este o excepție. Nu o regulă. Dacă austeritatea era dorită de români, PNL câștiga peste tot. N-a câștigat. A câștigat PSD. Așa că realitatea bate propaganda.

În ceea ce privește PSD, mesajul este limpede:

Nu girăm derapajele lui Bolojan.

Nu vom fi parte la un program care taie înainte să construiască, care pedepsește munca, care transformă echilibrarea bugetară într-o amputare socială. PSD rămâne ferm în coaliție, dar ferm în opoziție față de austeritate.

Suntem acolo nu pentru a semna orb, ci pentru a ține frâna trasă când se depășește linia roșie.

Vom bloca orice tentativă de a transforma tăierile în politică de stat. Nu vom gira salarii înghețate, venituri decimate, programe sociale desființate ca să dea bine în fața lui Bolojan. Guvernarea nu este laboratorul unui experiment neoliberal.

Iar celor care ne vor acuza că „blocăm reformele” pentru că ne apărăm oamenii, le vom răspunde simplu: articolul 8 din Constituție spune că partidele trebuie să reprezinte voința politică exprimată prin vot de cetățeni. Asta facem. Asta vom continua să facem. Pentru că nu românii cinstiți și corecți trebuie să plătească nota pentru greșelile altora.