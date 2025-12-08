Într-o intervenție telefonică, Păcuraru a subliniat că „suveranismul vopsit” practicat de Becali nu are nicio legătură cu lupta reală pentru drepturile românilor, ci cu interese personale și jocuri de putere.

Ea a arătat că alianța toxică dintre Becali și Gelu Vișan a avut ca scop slăbirea coeziunii suveraniștilor, exact în momentul în care aceștia încercau să se mobilizeze cu scopul comun de a o sprijini pe Anca Alexandrescu în lupta pentru Primăria Capitalei.

"Trădătorul reușește să păcălească o dată. Și pe mine m-a păcălit o dată acest Iuda Becali, dar a doua oară nu va mai reuși. Bine l-a etichetat George Simion atunci când i-a spus că este Iuda, pentru că el îl poartă pe Dumnezeu doar pe buze, dar în suflet are otravă și își dorește să dezbine, ca să conducă. Îmi amintesc drumul meu la Cluj, către părintele Jar, „Tata Jar”, cum îi spunem noi – pentru că se îngrijește de peste 600 de copii cu nevoi. M-a sunat disperat Becali să-mi ceară să nu-l mai mediatizăm, spunându-mi vrute și nevrute. Era disperat că ne ducem să-l ajutăm la Cluj. Cu mine nu i-a mers, i-am închis telefonul: Cine ești tu, Gigi „Iuda” Becali, să decizi cine are dreptul la viață și cine nu?! Cine are dreptul să se opereze pe inimă și cine nu?! Că nu-ți place ție de părintele Jar este fix problema ta! De atunci trebuia să-mi dau seama că acel Iuda Becali nu face decât să împroaște cu venin pentru ca românii să nu se unească.Acest Iuda nu face decât să împroaște cu venin pentru ca românii să nu se unească. Noi toți am dovedit, prin acest cor de la Capitală, că ne-am unit.

Alexandra Păcuraru, în sala de operație în care părintele Jar a fost operat pe inima

L-am sunat și eu pe Gelu Vișan când l-am văzut la Alba Iulia, alături de Călin Georgescu. Am fost șocată că nici nu mi-a răspuns, nici nu mi-a trimis mesaj. Aveam impresia că va lupta până la capăt, că ne cunoșteam bine, ne știam copiii. Cu siguranță, ceea ce a încercat Gigi Becali cu mine a încercat și cu Gelu Vișan. Am crezut că este un tată demn și un român autentic, dar ceea ce a făcut în ultima vreme cu siguranță i se trage de la Iuda Becali. Ceea ce s-a întâmplat cu Ciucu nu este o voință a PNL, ci a cancelariilor occidentale, pentru că dacă el nu câștiga, nu avea cine să împartă favorurile pentru domnul Bolojan", a afirmat Alexandra Păcuraru, într-o intervenție la Realitatea Plus.