Atac sângeros pe litoral

Potrivit autorităților locale, atacatorul s-a apropiat cu ambarcațiunea de zona aglomerată, a scos o armă și a tras în rafale asupra clienților aflați pe terasa barului. Panica s-a instalat instantaneu, oamenii fugind în toate direcțiile pentru a se adăposti.

După atac, bărbatul a încercat să fugă, iar poliția a instituit imediat un cordon de securitate, cerând populației să evite zona.

Suspect prins de Paza de Coastă

La câteva ore de la atac, Paza de Coastă a reținut un bărbat care corespundea descrierii făcute de martori. Acesta a fost văzut în timp ce încărca un vapor pe o rampă publică din orașul vecin Oak Island.

„Suspectul se află în custodia Poliției din Oak Island și urmează să fie predat autorităților din Southport pentru a fi interogat, cu sprijinul Biroului de Anchetă al statului North Carolina”, au transmis forțele de ordine într-un comunicat.

Zona rămâne sub supraveghere

Poliția a dat asigurări că, în prezent, nu există alte amenințări credibile pentru populație. Totuși, echipaje mixte de polițiști și agenți federali rămân la fața locului pentru a securiza zona și a preveni alte incidente.

Investigația este în desfășurare, iar identitatea suspectului nu a fost încă făcută publică.