Atac armat: trei morți și opt răniți după ce un bărbat a tras de pe un vapor. Suspectul a fost arestat

Scene de groază sâmbătă seara în Southport, un orășel de coastă din statul american North Carolina. Cel puțin trei persoane au murit și alte opt au fost rănite după ce un individ aflat la bordul unui vapor a deschis focul asupra terasei unui bar situat pe malul mării.

Atac sângeros pe litoral

Potrivit autorităților locale, atacatorul s-a apropiat cu ambarcațiunea de zona aglomerată, a scos o armă și a tras în rafale asupra clienților aflați pe terasa barului. Panica s-a instalat instantaneu, oamenii fugind în toate direcțiile pentru a se adăposti.

După atac, bărbatul a încercat să fugă, iar poliția a instituit imediat un cordon de securitate, cerând populației să evite zona.

Suspect prins de Paza de Coastă

La câteva ore de la atac, Paza de Coastă a reținut un bărbat care corespundea descrierii făcute de martori. Acesta a fost văzut în timp ce încărca un vapor pe o rampă publică din orașul vecin Oak Island.

„Suspectul se află în custodia Poliției din Oak Island și urmează să fie predat autorităților din Southport pentru a fi interogat, cu sprijinul Biroului de Anchetă al statului North Carolina”, au transmis forțele de ordine într-un comunicat.

Zona rămâne sub supraveghere

Poliția a dat asigurări că, în prezent, nu există alte amenințări credibile pentru populație. Totuși, echipaje mixte de polițiști și agenți federali rămân la fața locului pentru a securiza zona și a preveni alte incidente.

Investigația este în desfășurare, iar identitatea suspectului nu a fost încă făcută publică.

 