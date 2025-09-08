Atac armat sângeros la periferia Ierusalimului: cel puțin 4 morți și 11 răniți VIDEO

Atac armat sângeros la periferia Ierusalimului: cel puțin 4 morți și 11 răniți/ Profimedia

Incident armat grav în Ierusalim. Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 11 au fost rănite, într-un atac armat sângeros produs la periferia capitalei israeliene, luni dimineață. Poliția i-a ucis pe atacatori.

Conform celor mai recente date, cel puțin 11 persoane au fost rănite, dintre care șase sunt în stare gravă. Potrivit mass-media israeliene, atacul a vizat un autobuz.

Inițial, poliția israeliană i-a descris pe trăgători ca fiind „teroriști”, fără a preciza câți au fost implicați în incident. Ulterior, un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat la televiziunea Canal 12 că „doi terorişti” au fost "neutralizați". 

Paramedicii sosiți la fața locului au găsit victimele zăcând pe șosea și pe trotuar, lângă o stație de autobuz, unele dintre ele fiind inconștiente.