Conform celor mai recente date, cel puțin 11 persoane au fost rănite, dintre care șase sunt în stare gravă. Potrivit mass-media israeliene, atacul a vizat un autobuz.
🚨 Breaking: #Terror attack at Ramot Junction, Jerusalem.— Aviv Zell 🇮🇱🎗️ (@AvivZell) September 8, 2025
Two #Palestinian terrorists opened fire on a bus full of civilians and cars on the road.
~15 injured, 6 critically. Rescue forces fighting for lives. Terrorists neutralized. Updates to follow. #Jerusalem #Israel… pic.twitter.com/adWiga21cY
Inițial, poliția israeliană i-a descris pe trăgători ca fiind „teroriști”, fără a preciza câți au fost implicați în incident. Ulterior, un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat la televiziunea Canal 12 că „doi terorişti” au fost "neutralizați".
Paramedicii sosiți la fața locului au găsit victimele zăcând pe șosea și pe trotuar, lângă o stație de autobuz, unele dintre ele fiind inconștiente.