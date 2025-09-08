Conform celor mai recente date, cel puțin 11 persoane au fost rănite, dintre care șase sunt în stare gravă. Potrivit mass-media israeliene, atacul a vizat un autobuz.

🚨 Breaking: #Terror attack at Ramot Junction, Jerusalem.

Two #Palestinian terrorists opened fire on a bus full of civilians and cars on the road.

~15 injured, 6 critically. Rescue forces fighting for lives. Terrorists neutralized. Updates to follow. #Jerusalem #Israel… pic.twitter.com/adWiga21cY — Aviv Zell 🇮🇱🎗️ (@AvivZell) September 8, 2025

Inițial, poliția israeliană i-a descris pe trăgători ca fiind „teroriști”, fără a preciza câți au fost implicați în incident. Ulterior, un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat la televiziunea Canal 12 că „doi terorişti” au fost "neutralizați".

Inițial, serviciul de ambulanță a declarat că 15 persoane au fost rănite și cel puțin cinci se aflau în stare gravă, cu răni prin împușcare.

Paramedicii sosiți la fața locului au găsit victimele zăcând pe șosea și pe trotuar, lângă o stație de autobuz, unele dintre ele fiind inconștiente.