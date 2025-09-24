Cum s-a petrecut tragedia?

Secretara americană pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a confirmat incidentul într-un mesaj publicat pe platforma X, precizând că atacatorul s-a sinucis prin împușcare înainte de a fi capturat. „Detaliile sunt încă neclare, dar putem confirma existența mai multor victime”, a transmis ea.

Conform informațiilor preliminare citate de CNN și Fox4, autorul ar fi acționat singur și era poziționat pe acoperișul unei clădiri, înarmat cu o pușcă cu lunetă. Surse din cadrul poliției au precizat că bărbatul era de origine caucaziană și a deschis focul asupra persoanelor aflate în incintă.

Todd Lyons, directorul interimar al ICE, a declarat că atacatorul pare să fi fost un „lup singuratic”. „Trei indivizi au fost atinși. Nu știm în ce stare se află în acest moment”, a adăugat el.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească motivele gestului violent, într-un caz care a zguduit comunitatea locală și a readus în prim-plan problema securității în jurul centrelor de detenție pentru imigranți din Statele Unite.