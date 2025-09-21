O persoană a fost ucisă şi altele au fost rănite în urma unui atac armat la clubul contry Sky Meadow din Nashua, New Hampshire, sâmbătă seară, au anunţat oficialii citaţi de CNN.

Unele răni au fost provocate de împuşcături, iar altele sunt leziuni suferite în haosul produs, a declarat, sâmbătă seara, într-o conferinţă de presă, procurorul adjunct din New Hampshire; Peter Hinckley. Oficialii nu au precizat câte persoane au fost rănite.

Nimeni nu a fost arestat, dar o persoană de interes este reţinută, a adăugat Hinckley, menţionând că nu mai există vreo ameninţare pentru comunitate.

Potrivit Departamentului de Poliţie din Nashua, New Hampshire, mai multe persoane au fost împuşcate la clubul country Sky Meadow.

Imaginile de pe camerele de supraveghere arată că este vorba despre un atacator, un suspect fiind reţinut, a arătat Poliţia. Iniţial, autorităţile credeau că este vorba despre doi suspecţi.

Poliţia statului New Hampshire ajută la investigarea incidentului, au afirmat reprezentanţii acesteia, pe X.

Hotelul Sheraton din Nashua, la doar puţin peste o milă distanţă de clubul country, va fi folosit ca loc de reuniune, a afirmat Poliţia din Nashua. Autorităţile le cer locuitorilor să evite zona Sky Meadow.

Senatorul Jeanne Shaheen şi membrul în Camera Reprezentanţilor Maggie Goodlander au declarat că monitorizează incidentul.

“Billy şi cu mine ne rugăm pentru cei răniţi”, a scris Shaheen. ”Nu este loc în statul nostru pentru acest tip de violenţă fără sens”, a adăugat ea.

”Inima mea este alături de victime, de familiile lor şi de întreaga comunitate din Nashua, în timp ce aşteptăm mai multe informaţii”, a afirmat Goodlander.

Senatorul Maggie Hassan a spus că inima sa ”e alături de familiile celor afectaţi” şi că este ”recunoascătoare pentru munca ofiţerilor şi salvatorilor de la locul incidentului”.

Un ordin de adăpostire unde se află a fost emis pentru locuitorii din Dunstable, Massachusetts, localitate aflată în apropiere, ”din precauţie” având în vedere ameninţarea activă din Nashua, a anunţat Autoritatea de management al urgenţelor din Dunstable. Ordinul, emis la 8:31 p.m., le cerea locuitorilor să încuie uşile şi ferestrele, să nu primească străini în case şi să rămână în interior până la noi recomandări.

Pe lângă terenul de golf, clubul country Sky Meadow este un club privat care funcţionează ca locaţie pentru diferite evenimente, precum nunţi, inclusiv una care a avut loc sâmbătă, potrivit site-ului propriu.

Nashua se află la circa 45 de minute de Boston, Massachusetts.