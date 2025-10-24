Cum s-a produs incidentul?

Tragedia s-a produs pe strada Sherman, în zona Radcliffe Quad, la scurtă distanță de campusul universitar. Potrivit poliției din Cambridge, suspectul a tras cel puțin un foc de armă, rănind o persoană, după care a fugit în direcția Garden Street.

„Poliția din Cambridge raportează că un bărbat neidentificat, aflat pe o bicicletă, a tras asupra unei persoane pe strada Sherman. Suspectul se deplasează spre Garden Street. Vă rugăm să evitați zona și să rămâneți în siguranță”, se arată în mesajul de alertă transmis locuitorilor.

Reprezentanții Universității Harvard au emis, la rândul lor, un avertisment prin intermediul site-ului oficial și al rețelelor de socializare, îndemnând studenții și personalul să evite zona și să se adăpostească până la noi instrucțiuni.

Ulterior, autoritățile au anunțat că nu mai există un pericol iminent, însă suspectul nu a fost încă identificat sau reținut. În prezent, poliția a ridicat probe din zona Daneky Park, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească circumstanțele exacte ale atacului.

Deocamdată, nu există informații despre alte victime.

Atacul de la Harvard vine la doar o lună după un alt incident armat petrecut în campusul Universității din Massachusetts, unde s-au auzit focuri de armă în apropierea căminelor studențești.