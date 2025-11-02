„Două persoane au fost arestate sub suspiciunea de tentativă de omor și se află în custodia poliției”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției Transporturilor. Autoritățile au precizat că nu există indicii privind un motiv terorist, iar ancheta se concentrează pe circumstanțele exacte ale atacului, citat de Reuters.

Un martor a declarat pentru Sky News că unul dintre suspecți, care flutura un cuțit mare, a fost imobilizat cu un pistol cu electroșocuri de către poliție.

Serviciul de Ambulanță da anunțat că a mobilizat efective masive, care au inclus numeroase ambulanțe și echipe de medicină de urgență, printre care și trei ambulanțe aeriene.

Premierul Keir Starmer a scris pe platforma X că incidentul este „profund îngrijorător”. „Gândurile mele se îndreaptă către toți cei afectați, iar mulțumirile mele se duc către serviciile de urgență pentru intervenția lor,” a transmis acesta.