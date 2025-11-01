Bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost înjunghiat de un adolescent, pe fondul unei altercații. Victima ar fi încercat să îl alunge pe minor, care venise la colindat de Halloween împreună cu prietenii săi, și i-ar fi făcut mai multe reproșuri. În acel moment, băiatul l-a înjunghiat pe bărbat.

Martorii au alertat imediat autoritățile prin 112. Echipajele medicale l-au transportat de urgență pe bărbatul rănit la Spitalul Bagdasar-Arseni.

Adolescentul a fost reținut și se află în custodia polițiștilor, urmând să fie audiat în prezența familiei. Cuțitul folosit în agresiune a fost ridicat de agenți și constituie probă în dosarul penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.