Într-un discurs adresat națiunii de la Casa Albă, Trump a asigurat că actualul sistem de sănătate, marea realizare legislativă a președinției democratului Barack Obama (2009-2017), este "inaccesibil" și a îmbogățit companiile de asigurări. Președintele republican a afirmat că planul său, pe care nu l-a detaliat, "va oferi oamenilor bani direct, astfel încât aceștia să își poată plăti singuri îngrijirea medicală".



Înainte de discursul său, republicanii din Camera Reprezentanților a Congresului au adoptat un proiect de lege care vizează reducerea contribuțiilor la asigurările de sănătate prin introducerea unui sistem de plăți directe către cetățenii cu venituri mici și care nu prevede prelungirea beneficiilor "Obamacare", despre care se va decide în ianuarie.



"Veți beneficia de servicii medicale mult mai bune la un preț mai mic. Singurii perdanți vor fi companiile de asigurări, care s-au îmbogățit, și Partidul Democrat, care este controlat în totalitate de aceste companii de asigurări. Ei nu vor fi mulțumiți, dar nu-mi pasă, pentru că voi, poporul, veți beneficia de servicii medicale excelente", a asigurat Trump în discursul său, care a durat mai puțin de 20 de minute și a fost rostit într-un ritm rapid.



Cu toate acestea, remarcă EFE, planul lui Trump se concentrează pe abolirea legii privind asistența medicală accesibilă, cunoscută sub numele de "Obamacare", dar nu oferă o alternativă clară pentru milioane de americani care, în prezent, pot alege între asigurări medicale subvenționate și o acoperire de asigurare mai cuprinzătoare decât înainte.



Trump, care a evidențiat în discurs succesele sale economice, a anunțat, de asemenea, că va prezenta la începutul anului un program de reforme pentru a facilita accesul la locuințe la prețuri accesibile și la prețuri mai mici la energie.



"Voi anunța unul dintre cele mai ambițioase programe de construcție de locuințe din istoria Statelor Unite. Unul dintre principalii factori care determină creșterea costurilor locuințelor este imigrația masivă", a declarat Trump, care a inclus în mesajul său sloganuri anti-imigranți.



Președintele american a încercat să își justifice campania de deportări atribuind în mod eronat imigranților starea economiei, creșterea prețurilor și criminalitatea, potrivit relatării EFE, scrie sursa citată.