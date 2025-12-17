O astfel de provocare este iluzia optică care circulă intens în mediul online și care le dă bătăi de cap chiar și celor mai atenți privitori.

Test IQ pentru genii

Tot ce trebuie să faci este să analizezi imaginea și să identifici toate siluetele de câini ascunse în ea. La prima vedere, pare un exercițiu simplu, însă detaliile pot induce rapid în eroare. Ai reușit să vezi toate animalele din imagine? Sau ai pierdut câteva pe parcurs?

Dacă nu ai ajuns încă la un răspuns clar, nu este cazul să te descurajezi. Soluția corectă este opt. Da, în iluzia optică sunt ascunși opt câini, fiecare conturat subtil, astfel încât doar ochiul foarte atent să îi poată observa pe toți.

Soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Ce sunt, de fapt, testele de inteligență?

Coeficientul de inteligență, cunoscut sub denumirea de IQ, reprezintă un indicator al capacității unei persoane de a raționa, de a face conexiuni logice și de a rezolva probleme. Astfel de teste analizează mai multe abilități cognitive, precum memoria, viteza de procesare a informațiilor, capacitatea de concentrare și rezolvarea de puzzle-uri.

Testele de inteligență nu sunt o invenție recentă. Ele au apărut în urmă cu peste 100 de ani, fiind dezvoltate inițial în Franța, cu scopul de a identifica elevii care aveau nevoie de sprijin suplimentar în procesul educațional. Ulterior, aceste teste au fost adaptate și folosite de armata Statelor Unite în timpul Primului Război Mondial, pentru a selecta soldați potriviți pentru diferite misiuni. Și în prezent, armata utilizează teste similare în procesul de evaluare.

Psihologul Joel Schneider, de la Universitatea de Stat din Illinois, subliniază că testele IQ pot avea scopuri diverse. Unele sunt concepute special pentru copii, în funcție de vârstă, în timp ce altele sunt destinate adulților și urmăresc evaluarea performanței cognitive generale.

Ce semnificație au valorile IQ?

Un IQ peste 140 este extrem de rar și caracteristic persoanelor cu abilități excepționale, capabile de inovație și creație la nivel înalt. Acestea reprezintă aproximativ 0,2% din populație și sunt considerate adevărate genii. Printre personalitățile cunoscute cu un astfel de nivel se numără Bill Gates și Stephen Hawking.

Valorile cuprinse între 131 și 140 sunt întâlnite la mai puțin de 3% dintre oameni și indică persoane foarte bine pregătite, adesea cercetători, specialiști sau lideri de succes. În acest interval se regăsesc nume celebre precum Arnold Schwarzenegger sau Nicole Kidman.

Un IQ între 121 și 130 este considerat mult peste medie. Persoanele din această categorie se descurcă excelent în mediul academic și profesional, având șanse mari de succes în poziții de conducere sau în domenii creative. Ele reprezintă aproximativ 6% din populație.

Așadar, chiar dacă un test de iluzie optică nu îți poate spune exact valoarea IQ-ului, el rămâne o modalitate excelentă de a-ți testa atenția, spiritul de observație și capacitatea de concentrare. Ai reușit să îi vezi pe toți cei opt câini?