Numeroși proprietari au obiceiul de a menține cuptorul electric conectat chiar și atunci când nu îl folosesc, fără să realizeze impactul asupra rețelei electrice. În combinație cu alte aparate de încălzire, precum aerotermele sau caloriferele electrice, se poate ajunge la o suprasarcină periculoasă. Situația este și mai gravă în casele cu instalații vechi sau neîntreținute, unde cablurile și prizele pot ceda, generând un risc crescut de incendiu.

Modelele vechi și lipsa sistemelor de siguranță

Un alt aspect critic îl reprezintă cuptoarele electrice mai vechi, care nu sunt dotate cu sisteme moderne de oprire automată sau cu reglaje precise ale temperaturii. În anumite cazuri, aparatul poate continua să se încălzească chiar dacă utilizatorul crede că este oprit. O astfel de defecțiune poate provoca supraîncălzirea, deteriorarea obiectelor din jur și, în situații extreme, izbucnirea unui incendiu în bucătărie.

Curățenia și atenția utilizatorului

Riscul este amplificat de lipsa unei igienizări regulate. În sezonul rece, când cuptorul este folosit intens, grăsimea depusă pe pereții interiori, resturile alimentare sau chiar un ambalaj de hârtie uitat în interior pot deveni materiale inflamabile. În cazul unei supraîncălziri, aceste detalii aparent nesemnificative pot declanșa un incident grav, cu consecințe serioase pentru locuință.

Avertismentele specialiștilor

Pericolele legate de utilizarea necorespunzătoare a cuptoarelor electrice au fost semnalate și de presa internațională, care atrage atenția asupra riscurilor din sezonul rece și recomandă ca aparatul să fie scos din priză atunci când nu este folosit. Specialiștii subliniază că această măsură reduce semnificativ riscul de incendiu și previne consumul inutil de energie.