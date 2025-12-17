Ce au anunțat autoritățile?

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Ineu, sprijiniți de echipele Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Târnova. La sosirea salvatorilor, incendiul se manifesta atât în zona compartimentului motor, cât și în cabina microbuzului, existând riscul extinderii.

În autovehicul se aflau două persoane, care au reușit să se evacueze pe cont propriu înainte ca focul să se intensifice. Din fericire, niciuna dintre ele nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Intervenția promptă a pompierilor a dus la stingerea incendiului în limitele în care a fost găsit, prevenind propagarea acestuia. În urma evenimentului, microbuzul a fost afectat în proporție de aproximativ 50%.

Autoritățile urmează să stabilească cauza exactă a producerii incendiului, cercetările fiind în curs.