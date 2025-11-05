Incendiu devastator la un azil de bătrâni. Cel puțin zece morți în Bosnia

Incendiu teribil la un azil de bătrâni din Bosnia. Incidentul a avut loc în orașul Tuzla, situat în nord-estul țării. Cel puțin zece oameni au murit și alți 20 se află la spital.

Oficialii au descris incendiul drept o catastrofă de proporții enorme.

Autoritățile bosniace au deschis o anchetă pentru a determina cauza incendiului devastator.

Președintele țării a prezentat condoleanțe familiilor victimelor și a transmis că speră ca cei răniți să se recupereze cât mai rapid.