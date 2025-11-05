Incendiu cumplit la un azil din Bosnia
Oficialii au descris incendiul drept o catastrofă de proporții enorme.
Autoritățile bosniace au deschis o anchetă pentru a determina cauza incendiului devastator.
Președintele țării a prezentat condoleanțe familiilor victimelor și a transmis că speră ca cei răniți să se recupereze cât mai rapid.
🔥A fire that broke out at a nursing home in northeastern Bosnia-Herzegovina has killed 10 people and injured 20, according to local police.— News.Az (@news_az) November 5, 2025
The blaze erupted on Tuesday night at the retirement facility in the town of Tuzla, starting on the seventh floor shortly after 20:45… pic.twitter.com/bKV3P7q23E