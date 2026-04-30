Cifre-șoc: 6 din 10 români se tem că nu au bani de mâncare

Șase din zece români se tem că nu au bani de mâncare. Și tot atâția români au evitat cel puțin o ieșire socială pentru că nu și-au permis să mănânce în oraș.

Cel mai recent sondaj arată că peste 50% dintre români se tem că nu au bani de mâncare. Unii spun că sunt nevoiți să sară peste mese, să mănânce mai puțin sau să aleagă produse mai ieftine din lipsa banilor.

Aproape 75% dintre români spun că grijile legate de bani le-au afectat sănătatea mintală în ultima lună, iar 85% au avut cel puțin o dată dificultăți în a adormi din cauza problemelor financiare.

Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1.007 respondenţi din România, cu o marjă de eroare de aproximativ 3,6% (nivel de încredere 95%).

