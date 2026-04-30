Femeie de 29 de ani, salvată în ultimul moment după ce a încercat să se arunce de la etajul 3 al unui bloc din Sectorul 6

Sursă: Realitatea.Net

O femeie de 29 de ani a fost împiedicată miercuri să se arunce de la etajul 3 al unui bloc din Sectorul 6 al Capitalei, după o intervenție rapidă a polițiștilor, dar și datorită prezenței de spirit a surorii sale, care a reușit să o țină până la sosirea echipajelor. Atenție, urmează informații și detașii cu puternic impact emoțional!

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) – Secția 22 au intervenit miercuri, 29 aprilie, pentru salvarea unei femei care intenționa să se arunce de la etajul 3 al unui bloc din Sectorul 6.

Potrivit unui comunicat transmis de Poliția Capitaleu „în jurul orei 13:20, Secția 22 Poliție a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că o femeie ar intenționa să se precipite de la etaj, de la o adresă din Sectorul 6”.

Intervenția de urgență a polițiștilor

Advertising

Advertising

Ajunși la fața locului, polițiștii au luat legătura telefonic cu sora femeii aflate în pericol. Aceasta le-a spus că se află în apartament împreună cu tânăra și „o ține în dreptul ferestrei, încercând să o împiedice să recurgă la un gest extrem”. Totodată, a precizat că nu poate deschide ușa deoarece trebuie să o susțină pentru a preveni căderea.

Cum a descurs operațiunea de salvare a femeii

Întrucât din interior se auzeau țipete, iar situația prezenta un risc iminent, polițiștii „au intervenit de urgență, procedând la forțarea ușii de acces pentru a putea pătrunde în imobil”. În apartament au găsit cele două femei lângă fereastră, iar tânăra de 29 de ani, care prezenta incoerență în vorbire, a fost imobilizată și preluată în siguranță.

Un echipaj medical a fost solicitat la fața locului, iar femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate, unde a rămas internată. Poliția Capitalei subliniază că intervenția rapidă a agenților „a fost esențială pentru prevenirea unei tragedii și salvarea vieții acesteia”.

Recomandările polițiștilor

În final, instituția atrage atenția asupra modului responsabil de prezentare a unor astfel de cazuri, precizând că „expunerea repetată la astfel de informații poate crește riscul de comportamente similare” în rândul persoanelor vulnerabile. Totodată, recomandă celor care se confruntă cu dificultăți emoționale să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere.