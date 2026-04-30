Trump promite publicarea dosarelor OZN și spune că piloții americani au văzut „lucruri de necrezut”

Donald Trump a declarat că administrația sa va publica dosare legate de OZN-uri pentru publicul american, în contextul discuțiilor tot mai intense din SUA privind fenomenele aeriene neidentificate și după activități recente legate de programul spațial NASA Artemis.

Președintele american a făcut declarațiile în Biroul Oval, miercuri (29 aprilie), în timpul unui eveniment la care a participat echipajul misiunii spațiale NASA Artemis, format din Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen, care a efectuat un zbor de zece zile și s-a întors pe Pământ pe 11 aprilie, devenind primul echipaj uman care a zburat dincolo de orbita joasă a Pământului de la Apollo 17 din 1972.

Deși Trump nu a afirmat în mod direct că echipajul ar fi observat obiecte neidentificate, el a susținut că „multe lucruri” legate de astfel de fenomene vor fi făcute publice în viitorul apropiat.

„Dintr-un motiv sau altul, și cred că e doar un motiv, acest subiect a fost în mintea oamenilor de mult timp”, a declarat Trump în cadrul evenimentului de la Casa Albă.

„Cred că unele dintre lucruri vor fi foarte interesante pentru oameni.”

„Am intervievat oameni care mi-au spus că au văzut lucruri în care nu ai crede”

Trump a continuat spunând că a discutat personal cu persoane care i-au relatat experiențe neobișnuite legate de fenomene aeriene neidentificate.

„Am intervievat oameni care mi-au spus că au văzut lucruri în care nu ai crede”, a afirmat președintele american.

El nu a oferit detalii suplimentare despre natura acestor observații sau despre identitatea persoanelor intervievate.

Ordin pentru desecretizarea dosarelor OZN

În luna februarie, Donald Trump a ordonat Departamentului Apărării să înceapă publicarea unor documente legate de activități OZN, proces care ar urma să includă informații despre:

viață extraterestră posibilă,

fenomene aeriene neidentificate (UAP),

obiecte zburătoare neidentificate (UFO),

și orice alte informații conexe acestor subiecte.

Potrivit declarațiilor sale, procesul de desecretizare este deja în desfășurare.

Trump a spus că primele documente vor fi publicate „foarte, foarte curând”, fără a oferi o dată exactă.

„După cum vă amintiți, am ordonat recent Secretarului Apărării… să înceapă eliberarea fișierelor guvernamentale legate de OZN-uri și fenomene aeriene neexplicate”, a declarat el la un eveniment organizat la Phoenix de Turning Point USA.

„Acest proces este deja în desfășurare. Am găsit multe documente foarte interesante, trebuie să spun, iar primele publicări vor începe foarte, foarte curând.”

Referiri la Zona 51 și declarații anterioare despre extratereștri

În spațiul public american, subiectul OZN-urilor a fost discutat și de alți foști președinți.

Barack Obama a declarat anterior că el crede că extratereștrii sunt reali, dar a precizat ulterior că aceasta este o opinie personală, nu o confirmare oficială a existenței lor sau a unei ascunderi guvernamentale.

„Sunt reali – dar eu nu i-am văzut”, a spus Obama într-un podcast.

„Nu sunt ținuți în Zona 51. Nu există o facilitate subterană, cu excepția cazului în care există o conspirație uriașă și i-au ascuns de președintele Statelor Unite.”

El a adăugat că nu crede în scenariile în care guvernul ar ascunde dovezi de acest tip în baze precum Area 51.