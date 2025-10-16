Mai mult de jumătate dintre români consideră că există locuri „încărcate energetic” care pot influența starea oamenilor, iar tinerii par a fi cei mai deschiși la astfel de idei. Surprinzător, locuitorii orașelor, inclusiv București, se declară mai predispuși decât cei din mediul rural să creadă în fenomene paranormale.

Lansarea studiului și datele generale

Lansarea oficială a Barometrului va avea loc pe 20 octombrie 2025, la Muzeul Țăranului Român. Potrivit datelor, 51,4% dintre români sunt de acord că România găzduiește locuri „încărcate energetic”, 37,8% se declară în dezacord, iar 10,9% nu au o opinie clară sau nu pot aprecia. Primele concluzii evidențiază că această credință traversează toate categoriile sociale, fără diferențe majore între femei și bărbați, ceea ce sugerează o prezență culturală largă a fenomenului.

Educația și vârsta: factori fără polarizare clară

Nivelul de educație nu produce diferențe semnificative: persoanele cu studii superioare au un acord de 51%, comparativ cu 53% pentru cei cu studii medii și 49% pentru cei cu studii primare. Vârsta, însă, aduce variații interesante: tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani sunt cei mai receptivi, 61% fiind de acord cu existența acestor locuri, în timp ce persoanele de peste 60 de ani sunt mai sceptice, 47% dintre aceștia fiind de acord.

Diferențe între mediu urban și rural

Rezidența influențează, de asemenea, percepțiile. În București, 55% dintre respondenți cred în existența locurilor „încărcate energetic”, iar 39% se declară în dezacord. Orașele mari cu peste 90.000 locuitori înregistrează același nivel de acord (55%), orașele medii și mici sub 90.000 locuitori au 58% de respondenți de acord. În mediul rural, procentul scade la 45%, iar 40% se declară împotrivă.

Distribuția pe sexe

Analizând diferențele de gen, 51% dintre femei sunt de acord cu afirmația privind existența locurilor „încărcate energetic”, iar 37% sunt în dezacord. În rândul bărbaților, 52% sunt de acord că există locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor, iar 39% sunt în dezacord

Generațiile și schimbările culturale

Tinerii se arată mai deschiși față de idei care implică energiile locurilor și fenomenelor paranormale. Experții consideră că noile generații, influențate de spiritualitate modernă, cultură alternativă și conținut din media și social-media, reinterpretază dimensiunea simbolică a realității într-un mod mai puțin rațional și mai creativ.

Rezultate pe categorii de vârstă și educație

18–29 ani: 61% acord, 35% dezacord

30–44 ani: 49% acord, 39% dezacord

45–59 ani: 53% acord, 39% dezacord

60+ ani: 47% acord, 36% dezacord

Studii primare: 49% acord, 38% dezacord

Studii medii: 53% acord, 37% dezacord

Studii superioare: 51% acord, 40% dezacord

Rezultate pe mediu de rezidență

București: 55% acord, 39% dezacord

Orașe mari (>90.000 locuitori): 55% acord, 36% dezacord

Orașe medii și mici (<90.000 locuitori): 58% acord, 34% dezacord

Rural: 45% acord, 40% dezacord

