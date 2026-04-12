Luis Lazarus, mesaj pentru români în ziua de Paște: Isus s-a smerit pentru noi și pentru păcatele noastre - VIDEO

Luis Lazarus în plenul Parlamentului European
Luis Lazarus a transmis un mesaj românilor, în sfânta zi de paște. Președintele Partidului Dreptate și Frăție a urat oamenilor sărbători fericite alături de familie. Totodată, Luis Lazarus a scos în evidență faptul că lucrurile se vor schimba în țară doar când vom fi toți pentru unul și unul pentru toți, cum a fost Călin Georgescu pentru poporul român. 

„Salutare, dragii mei. Sper să aveți un Paște fericit, liniște și bucurie alături de familiile voastre și să găsiți un moment de reculegere și reflecție. Se spune că de Crăciun să fii mai bun, iar de Paște să fii mai smerit, pentru că Domnul nostru Iisus s‑a smerit pentru noi și pentru păcatele noastre. Nu sunt însă foarte convins… Am văzut mai ales la politicieni: vorbesc mult fără să spună nimic, în loc să vorbească puțin și să spună totul,” a declarat europarlamentarul suveranist Luis Lazarus.

@luis_lazarus #fy #foryoupage #viral #luislazarus #revolution ♬ 639 Hz - Ady Cast

 