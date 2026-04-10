„Eu cred că parlamentarii PSD ar trebui să voteze o astfel de moțiune, ținând cont de vocea poporului și nu neapărat de vocea președintelui PSD”, a afirmat Teodorescu, întrebată despre șansele demersului.

Vicepreședintele AUR a adăugat: „Nu-mi dau seama dacă este în vreun fel șantajat, manipulat, strâns cu ușa ca să țină mai departe coaliția la putere, dar în orice caz, orice parlamentar PSD care a fost votat de români are o datorie morală față de votanții săi.”

Ea a invocat și rezultatele sondajelor recente: „65% dintre români ne spun clar că nu mai vor să fie conduși de actuala coaliție de guvernare.”

În contextul sărbătorilor pascale, Teodorescu a făcut și o referire simbolică: „Astăzi este Vinerea Mare… Ce moment mai bun să ne gândim și să învățăm din această lecție a umilinței supreme și să ne dăm seama noi, clasa politică, că niciun loc pe lumea asta nu ne este garantat.”

Întrebată despre planul opoziției după o eventuală cădere a guvernului, europarlamentarul AUR a reiterat poziția partidului: „Căderea actualului guvern trebuie să fie urmată obligatoriu de alegeri anticipate. Doar o nouă tură de alegeri poate să demonstreze ce își dorește poporul român în acest moment.”

În finalul intervenției, Teodorescu a subliniat că AUR va continua demersurile pentru declanșarea anticipatelor: „Vom face tot ceea ce ține de noi pentru a se declanșa alegerile anticipate.”