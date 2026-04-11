Liderul Iranului, mutilat dar lucid. Mojtaba Khamenei ar lua decizii critice din izolare

Fața lui Khamenei a fost desfigurată și el are de asemenea răni grave la unul sau ambele picioare, au afirmat toate cele trei surse. Totuși, adaugă acestea, ayatollahul în vârstă de 56 de ani se recuperează în urma rănilor și este lucid.



Două dintre surse susțin că el participă prin conferințe audio la întâlniri cu oficiali de rang înalt și este implicat în luarea deciziilor ce privesc chestiunile majore, inclusiv războiul și negocierile cu SUA.



Locul unde se află Mojtaba Khamenei rămâne însă un mister. De când i-a locul tatălui său, pe 8 martie, el nu a apărut niciodată în public sau în înregistrări video, fiindu-i atribuite doar mesaje scrise.



De asemenea, nu a existat nicio declarație oficială iraniană despre starea noului lider suprem, cu excepția uneia făcute de un prezentator de știri al televiziunii de stat, care l-a descris drept "janbaz", un termen folosit pentru cei grav răniți în război.

Una dintre acele persoane apropiate cercului său afirmă că imagini noi cu Mojtaba Khamenei ar putea fi publicate peste o lună sau două și că el ar putea chiar să apară în public atunci, deși toate cele trei surse au subliniat că el își va face o astfel de apariție numai când starea sa de sănătate și situația de securitate o vor permite.



Aceste relatări despre starea noului lider suprem iranian se potrivesc în mare măsură cu o declarație din 13 martie a secretarului american al apărării, Pete Hegseth, care a spus că Mojtaba Khamenei este "rănit și probabil desfigurat", fiind de asemenea posibil să-și fi pierdut un picior.



În dimineața de 28 februarie, prima zi a războiului, Mojtaba Khamenei se afla în complexul din Teheran unde tatăl său, Ali Khamenei, găzduia o întâlnire cu oficiali politici și militari și unde se aflau de asemenea membri ai familiei sale. Complexul a fost lovit puternic de aviația israeliană, într-un bombardament surpriză care a declanșat războiul. Ali Khamenei, mai mulți membri ai familiei sale și zeci de responsabili iranieni au fost atunci uciși.

