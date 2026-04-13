Europa riscă să intre într-o criză a combustibilului pentru avioane în doar câteva săptămâni. Avertismentul vine de la ACI Europe, care spune că restricțiile din strâmtoarea Ormuz pot lăsa aeroporturile fără stocuri chiar înainte de sezonul de vară.

Aproximativ 30% din combustibilul pentru aviație, importat de Europa, provine din zona Golfului, iar primele efecte se văd deja: mai multe aeroporturi din Italia au început să limiteze alimentarea avioanelor.

Criza ar putea duce la scumpirea biletelor și la reducerea zborurilor, deoarece companiile aeriene transferă costurile către pasageri.

Prețul petrolului a trecut recent de 100 de dolari pe baril, iar presiunea asupra industriei crește. Potrivit datelor citate de Bloomberg News, o penurie s-ar propaga rapid în întregul sistem aviatic european și ar afecta economia.

Uniunea Europeană este îndemnată să monitorizeze urgent stocurile pentru a evita blocaje majore în transportul aerian.