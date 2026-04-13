Penurie de kerosen în UE, zboruri reduse și la suprapreț, dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă

Avioane
Avioane

O criză de kerosen s-ar putea abate asupra Europei. Potrivit experților, continentul s-ar putea confrunta cu o lipsă de combustibil pentru avioane în 3 săptămâni, dacă fluxurile prin Strâmtoarea Ormuz rămân restricționate. Asta deși au eșuat negocierile de pace, dar în continuare delegația SUA a rămas la Islamabad, în Pakistan.

Europa riscă să intre într-o criză a combustibilului pentru avioane în doar câteva săptămâni. Avertismentul vine de la ACI Europe, care spune că restricțiile din strâmtoarea Ormuz pot lăsa aeroporturile fără stocuri chiar înainte de sezonul de vară.

Aproximativ 30% din combustibilul pentru aviație, importat de Europa, provine din zona Golfului, iar primele efecte se văd deja: mai multe aeroporturi din Italia au început să limiteze alimentarea avioanelor.

Criza ar putea duce la scumpirea biletelor și la reducerea zborurilor, deoarece companiile aeriene transferă costurile către pasageri.

Prețul petrolului a trecut recent de 100 de dolari pe baril, iar presiunea asupra industriei crește. Potrivit datelor citate de Bloomberg News, o penurie s-ar propaga rapid în întregul sistem aviatic european și ar afecta economia.

Uniunea Europeană este îndemnată să monitorizeze urgent stocurile pentru a evita blocaje majore în transportul aerian.