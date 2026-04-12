Specialiștii susțin că România este mai vulnerabilă să fie afectată de o penurie de alimente decât media europeană. Totul în contextul în care, mâine fermierii europeni vor ajunge la Bruxelles pentru a discuta cu reprezentanții Comisiei Europene.

Comisia Europeană va aloca peste 21 de milioane de euro ca sprijin de urgență pentru fermierii din Bulgaria, Estonia și Ungaria. Cele trei țări vor primi sume diferite și anume 7,4 milioane de euro pentru Bulgaria, 3,3 milioane de euro pentru Estonia și respectiv 10,8 milioane de euro pentru Ungaria, care pot fi suplimentate cu până la 200% prin finanțare națională.

Austeritatea lui Bolojan lovește puternic în românii cu venituri mici. Vom pierde cel puțin 200 de lei din cauza scumpirilor



Mai mult decât atât, producătorii europeni sunt așteptați mâine la Bruxelles pentru a discuta cu reprezentanții Comisiei Europene. Totul în contextul în care în ultima lună, prețul îngrășămintelor pe bază de azot a crescut cu 20% și se apropie de 500 de euro pe tonă.

Avertismentul ministrului de resort

Și ministrul Agriculturii Florin Barbu a avertizat că românii ar putea să se confrunte cu o criză alimentară în cazul în care Guvernul nu ia măsuri.

”Sigur ca putem avea penurie în perioada următoare în România de alimente, dar penuria poate fi dacă noi ca decidenți politici dar și decidenți în Guvernul Romaniei nu luam aceste masuri”, a spus Barbu.

Cu toate acestea, românii se gândesc cu groază la acest scenariu sumbru. Oamenii susțin că nici măcar nu-și permit să-și facă provizii pentru cazul în care România ar intra în criză energetică.

Europarlamentarii români cer intervenția Comisiei Europene pe piața laptelui

În urmă cu câteva zile, europarlamentarii Daniel Buda și Dan Motreanu au trimis o scrisoare către comisarul european pentru agricultură Christophe Hansen. Vorbim despre o scrisoare prin care se cere intervenția Comisiei Europene pe piața laptelui.



Europarlamentarul Daniel Buda a transmis că fermierii români primesc 1,5 lei pe un litru de lapte, dar îl produc cu doi lei. Totul în contextul în care doar în ultimele două săptămâni, 1.500 de vaci au fost trimise în abatoare pentru sacrificare din cauza faptului că fermierii nu mai pot face față costurilor de producție.

Specialiștii au explicat că România este mai vulnerabilă decât alte țări europene să fie afectată de o criză alimentară ținând cont că este dependentă de importurile de îngrășăminte. Experții susțin că primul impact va fi observat în toamna acestui an, iar totul se va resimți si la rafturi.

Alimentele de bază se pot scumpi iar de luna viitoare. Plafonarea expiră și nu se știe dacă va fi implementat noul mecanism