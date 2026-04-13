La fața locului a fost găsit un bărbat de 78 de ani, conștient, care prezenta arsuri la nivelul feței. Victima a fost preluată de echipajul SMURD C și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Constanța pentru îngrijiri medicale.

În urma incidentului, 14 persoane s-au autoevacuat din imobil, zece adulți și patru minori. Autoritățile au precizat că blocul nu este racordat la rețeaua de gaze naturale, iar evaluările preliminare arată că structura de rezistență a clădirii nu a fost afectată.

Conform ISU Constanța, bucătăria apartamentului unde s-a produs explozia a fost afectată în proporție de aproximativ 30%. Echipajele de intervenție au asigurat zona și au acordat primul ajutor persoanelor aflate în clădire.

Cauza exactă a producerii exploziei urmează să fie stabilită de autorități în cadrul cercetărilor.