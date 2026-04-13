”În această dimineaţă, pompierii de la Secţia Costeşti, cu două echipaje, alături de o ambulanţă SAJ, au intervenit în cazului unui accident rutier produs în oraşul în Costeşti, strada Necşuleşti, unde, un ATV a intrat într-un gard”, anunţă ISUArgeş.

Persoana care conducea vehiculul a fost găsită conştientă, cu multiple traumatisme. După ce a primit îngrijiri medicale, a fost transportată la spital.

Pompierii au asigurat măsuri specifice până la înlăturarea oricărui pericol, precizează ISU Argeş.