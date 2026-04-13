Deși Guvernul a redus acciza cu 30 de bani pe litru și a plafonat adaosul comercial la pompă, prețurile la carburanți se mențin la niveluri ridicate.

La o benzinărie din Capitală, motorina standard costă în prezent 9,67 lei litrul, cea premium ajunge la 10,49 lei, în timp ce benzina standard este 8,83 lei, iar varianta premium 9,46 lei.

Specialiștii avertizează că, în perioada următoare, pot apărea noi scumpiri, pe fondul dependenței României de evoluțiile de pe piața internațională. Analiștii financiari estimează creșteri de prețuri chiar și în pofida măsurilor aflate deja în vigoare.

Oficialii guvernamentali susțin că țara dispune de suficiente stocuri pentru a face față unei eventuale crize, însă șoferii consideră că reducerea accizei este insuficientă. Mulți afirmă că au renunțat să mai facă plinul, alimentând doar strictul necesar pentru deplasările zilnice.

Potrivit calculelor, un plin de 50 de litri de motorină este acum cu aproximativ 50 de lei mai scump decât luna trecută.

Impactul se resimte și în prețurile alimentelor, deoarece costurile de transport influențează direct prețurile de raft. Reprezentanții industriei alimentare avertizează că produse de bază precum pâinea, uleiul și alte alimente ar putea suferi majorări în perioada următoare.