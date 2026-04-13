Comandamentul Central al SUA a anunțat că întreg traficul maritim din porturile iraniene va fi supus unei blocade începând de astăzi. Oficialii americani au adăugat că vor permite în continuare navelor care călătoresc între porturile non-iraniene să tranziteze Strâmtoarea Ormuz.

Teheranul a desfășurat forțe speciale ale Marinei de-a lungul coastei sale sudice, de teama unei invazii terestre a forțelor americane. Oficialii din Iran au declarat că orice navă militară care încearcă să se apropie de Strâmtoarea Ormuz va fi considerată că încalcă armistițiul.

„Indiferent de situație, noi câștigăm. Indiferent ce se întâmplă, noi câștigăm. Am învins complet acea țară.”, a declarat Donald Trump, președintele SUA.

În paralel, organizația Națiunilor Unite a transmis că pretenția Iranului privind taxarea navelor care trec prin strâmtoarea Ormuz este ilegală și trebuie oprită de urgență.