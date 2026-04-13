În prima postare, Fico i-a mulțumit lui Orbán pentru colaborarea din ultimii ani. „Determinarea și elanul cu care a apărat suveranitatea și interesele naționale au fost exemplare și vor rămâne întotdeauna așa pentru mine”, a scris premierul slovac.

Ulterior, Fico a adresat un mesaj câștigătorului Péter Magyar, declarând că respectă decizia cetățenilor ungari și este gata pentru o cooperare intensă cu noul guvern de la Budapesta. „Îl felicit pe Péter Magyar pentru victoria electorală și îmi exprim deschiderea pentru consolidarea relațiilor bilaterale”, a precizat Fico.

Premierul Slovaciei a subliniat că obiectivele de politică externă ale Bratislavei rămân neschimbate. „Slovacia va continua să promoveze relații de prietenie și reciproc avantajoase cu Ungaria și să apere statutul juridic al minorităților naționale din ambele state”, a adăugat acesta.

În mesajele sale, Fico a vorbit și despre viitorul formatului de cooperare V4, afirmând că guvernul slovac susține reactivarea acestei platforme regionale. El a menționat, de asemenea, importanța cooperării energetice dintre cele două țări, subliniind necesitatea reluării funcționării conductei de petrol Barátság.

„Cred că Slovacia și Ungaria, dar și întreaga Europă Centrală, au un interes prioritar în restabilirea funcționării conductei Barátság”, a încheiat Fico.