El a cerut Chinei să se deschidă mai mult către comerţul european într-un discurs susţinut la Universitatea Tsinghua.
„Uniunea Europeană îşi face partea... Avem nevoie ca China să facă acelaşi lucru. Trebuie să se deschidă pentru ca Europa să nu fie nevoită să se retragă în izolare”, a spus el.
UE are nevoie de China „să ne ajute să corectăm deficitul comercial pe care îl avem cu ei, un deficit dezechilibrat care a crescut cu încă 18% anul trecut şi este nesustenabil pentru societăţile noastre pe termen mediu şi lung”, a declarat el.
Deficitul comercial cu China reprezintă 74% din deficitul total al Spaniei, a subliniat el.
„Această situaţie este nesustenabilă din cauza mişcărilor izolaţioniste pe care le alimentează şi a resentimentelor şi suferinţei sociale pe care le generează”, a adăugat el.
Sanchez şi-a început programul oficial al vizitei sale de trei zile în China la Universitatea Tsinghua - a patra sa călătorie în ţară în patru ani.
Liderul socialist, aflat în funcţie din 2018, este cel mai recent lider occidental care a efectuat această călătorie în ultimele luni, cu intenţia de a consolida relaţiile cu China în faţa incertitudinilor generate de acţiunile Statelor Unite.
Luna trecută, preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va pune capăt relaţiilor comerciale cu Spania, după ce Madridul a refuzat să permită utilizarea bazelor sale militare pentru atacuri aeriene americane împotriva Iranului. Trump este aşteptat în China la mijlocul lunii mai.
Pedro Sánchez încearcă să poziţioneze Spania ca mediator între Beijing şi Uniunea Europeană. El urmează să se întâlnească cu preşedintele chinez Xi Jinping marţi.
Europenii sunt alarmaţi de amploarea deficitului comercial împotriva lor. Aceştia sunt îngrijoraţi de faptul că China inundă Europa cu surplusul său de producţie la costuri reduse. De asemenea, au denunţat de mult timp obstacolele plasate în calea accesului la piaţa chineză.
Pedro Sanchez, mesaj către China
Luni, Sánchez a făcut un apel în favoarea Europei. El a cerut Chinei să nu subestimeze importanţa UE, cel mai mare bloc comercial din lume, a doua cea mai mare economie din lume şi principalul beneficiar mondial de investiţii străine directe, a subliniat el.
De asemenea, a folosit un limbaj la care ştia că chinezii sunt atenţi, descriind Europa ca un actor al „stabilităţii” globale într-o lume tulburată şi pledând pentru consolidarea multilateralismului şi reforma ONU.
Pentru Madrid, unul dintre principalele obiective ale călătoriei este obţinerea unui acces mai bun la piaţa chineză, în special pentru produsele agricole şi industriale, şi explorarea contractelor comune în sectorul tehnologic, au declarat pentru AFP surse guvernamentale spaniole.
Se aşteaptă ca Pedro Sánchez să îşi folosească vizita pentru a atrage noi investitori în a patra cea mai mare economie a zonei euro şi pentru a-şi asigura un acces mai bun la materiile prime chinezeşti foarte căutate.
Spania a înregistrat un deficit comercial de 42,3 miliarde de euro cu China în 2025.
Guvernul subliniază că exporturile spaniole către China au crescut cu 6,8% în 2025, atribuind această creştere consolidării legăturilor cu Beijingul.