Luna trecută, preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va pune capăt relaţiilor comerciale cu Spania, după ce Madridul a refuzat să permită utilizarea bazelor sale militare pentru atacuri aeriene americane împotriva Iranului. Trump este aşteptat în China la mijlocul lunii mai.

Pedro Sánchez încearcă să poziţioneze Spania ca mediator între Beijing şi Uniunea Europeană. El urmează să se întâlnească cu preşedintele chinez Xi Jinping marţi.



Europenii sunt alarmaţi de amploarea deficitului comercial împotriva lor. Aceştia sunt îngrijoraţi de faptul că China inundă Europa cu surplusul său de producţie la costuri reduse. De asemenea, au denunţat de mult timp obstacolele plasate în calea accesului la piaţa chineză.

Pedro Sanchez, mesaj către China

Luni, Sánchez a făcut un apel în favoarea Europei. El a cerut Chinei să nu subestimeze importanţa UE, cel mai mare bloc comercial din lume, a doua cea mai mare economie din lume şi principalul beneficiar mondial de investiţii străine directe, a subliniat el.

De asemenea, a folosit un limbaj la care ştia că chinezii sunt atenţi, descriind Europa ca un actor al „stabilităţii” globale într-o lume tulburată şi pledând pentru consolidarea multilateralismului şi reforma ONU.

Pentru Madrid, unul dintre principalele obiective ale călătoriei este obţinerea unui acces mai bun la piaţa chineză, în special pentru produsele agricole şi industriale, şi explorarea contractelor comune în sectorul tehnologic, au declarat pentru AFP surse guvernamentale spaniole.



Se aşteaptă ca Pedro Sánchez să îşi folosească vizita pentru a atrage noi investitori în a patra cea mai mare economie a zonei euro şi pentru a-şi asigura un acces mai bun la materiile prime chinezeşti foarte căutate.



Spania a înregistrat un deficit comercial de 42,3 miliarde de euro cu China în 2025.



Guvernul subliniază că exporturile spaniole către China au crescut cu 6,8% în 2025, atribuind această creştere consolidării legăturilor cu Beijingul.