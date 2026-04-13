Peter Magyar a obținut o victorie istorică în Ungaria. Viktor Orban a fost dat jos de liderul partidului Tisza, după 16 ani la cârma țării.

„Maghiarii au spus astăzi nu decepției, minciunilor, direcției greșite și trădării. Dragi prieteni, acum 2 ani, am pornit câțiva la drum, iar la sfârșit, într-o bătălie dintre David și Goliat, iubirea a câștigat, pentru că la final, iubirea întotdeauna câștigă.”, a declarat Peter Magyar.

Susținătorii formațiunii Tisza au ieșit în stradă în număr mare la Budapesta.

Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea. Liderul Fidesz a transmis că partidul său trebuie acum să se concentreze pe reconstrucția organizațiilor politice. Premierul ungar le-a mulțumit celor aproximativ două milioane și jumătate de alegători care au votat partidul său și a promis că va servi țara din opoziție.

Scrutinul s-a încheiat cu o participare record și o schimbare majoră pe scena politică. Cu o prezență la urne de aproximativ 77,8%, cea mai ridicată din istorie, rezultatele oficiale arată o victorie clară a opoziției: partidul Tisza, condus de Péter Magyar, a obținut peste 135 de mandate din totalul de 199.