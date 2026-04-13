Intervenţia Poliţiei a avut loc în ziua de 12 aprilie, în jurul orei 4:00, după ce o femeie în vârstă de 67 de ani, din localitatea gorjeană Glogova a cerut sprijinul autorităţilor, reclamând că este agresată de către fiul ei.



Ea a relalat că bărbatul, în vârstă de 39 de ani, a stropit-o cu untură încinsă pe faţă şi a lovit-o cu pumnii şi picioarele pe corp, tot scandalul având loc pe fondul consumului de alcool.



În primă fază, atât mama cât şi fiul agresor au fost conduşi la sediul Poliţiei Municipiului Motru. Poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu şi i-au propus femeii să accepte montarea unui sistem de supraveghere electronică, lucru pe care aceasta l-a refuzat.



„În continuarea cercetărilor efectuate în dosarul penal înregistrat la Poliţia Municipiului Motru, faţă de bărbatul de 39 de ani s-a dispus măsura preventivă a reţinerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj”, transmit oficialii Poliţiei Gorj.



Fiul agresor este pus sub acuzare pentru comiterea infracţiunii de violenţă în familie.

