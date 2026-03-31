„Anul acesta voi primi cel mai bun cadou din întreaga mea viaţă. O să am şansa să merg să te văd şi să mai pot cânta pentru tine", a declarat diva din Quebec, într-un mesaj difuzat pe reţelele sociale şi la France 2.

Totodată, la poalele Turnului Eiffel, sute de fani au asistat la un spectacol de lumini, punctat de hituri ale cântăreţei, printre care şi coverul ei din „Hymne a l\"amour”, de Edith Piaf. Mesaje precum „Paris, sunt gata” au fost proiectate în mai multe limbi pe monument.

În perioada 12 septembrie - 14 octombrie sunt programate zece concerte, cu două show-uri pe săptămână, miercuri şi sâmbătă. Este o mini-rezidenţă care a fost aleasă pentru revenirea artistei, obişnuită cu acest format cu 16 ani de spectacole în Las Vegas.

Ea va evolua la Paris La Défense Arena, în apropierea capitalei, într-o sală care poate găzdui în jur de 40.000 de spectatori.

Aceste concerte vor evidenţia „cele mai mari succese ale sale în franceză şi engleză”, potrivit unui comunicat de presă oficial.

Dar Céline Dion va avea ocazia să interpreteze şi o nouă piesă scrisă de unul dintre cei mai cunoscuţi compozitori ai săi, Jean-Jacques Goldman, creatorul albumului "D\"eux" care a făcut-o celebră. Un titlu planificat pentru această primăvară, a declarat anturajul cântăreţei pentru AFP, confirmând informaţii din Le Parisien.

Scenografia concertelor va fi asigurată de directorul artistic Willo Perron, arhitectul ultimului turneu mondial al lui Beyoncé.

După prevânzare din 7 aprilie, vânzările generale de bilete vor începe în 10 aprilie.

Acest anunţ, după o atentă campanie de comunicare, a fost însoţit de câteva cuvinte ale cântăreţei către fanii săi.

