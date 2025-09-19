Cum s-a întâmplat înșelătoria

Incidentul a avut loc pe 28 octombrie 2024, atunci când victima a postat la vânzare un motocultor. Un tânăr de 23 de ani, care locuia fără forme legale în Suceava, s-a arătat interesat de achiziție și l-a convins pe vânzător să introducă datele unui card bancar pe un link fals. Sub pretextul că așa îi va transfera banii pentru produs, escrocul a obținut acces la informațiile financiare și le-a folosit pentru a efectua nouă tranzacții neautorizate.

Cardul aparținea mamei tânărului păgubit, iar operațiunile frauduloase au golit rapid contul, fără ca titularul să își fi dat acordul.

Reținerea suspectului

Pe 17 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Gorj, coordonați de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au reținut suspectul pentru 24 de ore și l-au introdus în arestul IPJ Gorj. Acesta este acuzat de înșelăciune, fals informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos – nouă acte materiale pentru fiecare infracțiune.

„Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale”, a declarat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.