Cum a fost înșelată victima

În perioada noiembrie 2024 – septembrie 2025, tânărul i-a cerut repetat sume de bani, invocând inițial faptul că suferă de o boală gravă. Ulterior, a inventat un scenariu și mai grav: i-a spus femeii că pe numele ei ar fi fost înregistrată în Ungaria o firmă implicată în probleme penale. Pentru a o presa, s-a prezentat drept polițist, avocat sau judecător și a susținut că numai cu bani poate evita consecințele.

Convinsă de aceste minciuni, femeia a ajuns să-i trimită în total aproape 235.000 de lei, bani obținuți inclusiv prin împrumuturi de la fiul său.

Percheziții și probe

Sesizarea a ajuns la polițiști pe 16 septembrie, iar anchetatorii de la Serviciul de Investigații Criminale Gorj au descins la locuința suspectului din Plopșoru. În urma percheziției, au fost găsite sume de bani și mai multe probe relevante pentru dosar.

Bărbatul este acuzat de înșelăciune în formă continuată, anchetatorii documentând nu mai puțin de 137 de acte materiale.

După audieri, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj. Urmează ca acesta să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.