Reținerea a avut loc duminică şi a fost anunțată de Ministerul de Interne al Georgiei; instituția a precizat doar că a fost reținut, fără a oferi deocamdată detalii publice despre acuzațiile concrete care îl vizează.

Cum acționa „Escrocul de pe Tinder”?

Bărbatul, identificat oficial drept Shimon Yehuda Hayut — dar cunoscut internațional sub numele de Simon Leviev — a devenit celebru după documentarul apărut în 2022 care a expus o schemă de „romance fraud” (înșelătorii romantice) în care femeile erau seduse online, apoi determinate să îi împrumute sume mari de bani pe motivul unor situații de urgenţă fabricate. Investigațiile și relatările media estimează prejudiciile la ordinul milioanelor de dolari, suma citată frecvent în presă fiind în jur de 10 milioane USD.

Schema descrisă în documentare şi în plângerile victimelor ar fi funcționat astfel: Hayut/Leviev îşi crea pe Tinder o identitate de moștenitor bogat al unei familii de diamante, îşi câştiga rapid încrederea cu vacanţe, cadouri şi imagini cu un stil de viață opulent, apoi susținea brusc că este urmărit sau că i s-au blocat conturile şi cerea împrumuturi care, în final, nu mai erau returnate. Mai multe femei din nordul Europei şi nu numai au depus plângeri şi au povestit public trauma financiară şi emoţională cauzată de aceste înșelăciuni.

Hayut are deja un dosar penal anterior: în 2019 a fost condamnat în Israel pentru fraude legate de folosirea unor documente false şi alte infracțiuni, primeşte o pedeapsă de 15 luni, din care a executat însă doar o parte a sentinței; în anii următori a continuat să călătorească şi a făcut obiectul mai multor investigații internaţionale. Apărarea sa a spus că, la momentul arestării, avocatul nu fusese informat pe deplin despre motivele reținerii şi a susținut că clientul „călătorea liber prin lume”.

Bărbatul a făcut mai multe victime

Reacția victimelor a fost, în majoritatea relatărilor, una de ușurare şi speranță la un demers legal real: unele dintre femeile care şi-au spus povestea în documentarul din 2022 au declarat pentru agențiile de presă că arestarea reprezintă o „victorie simbolică” şi oferă posibilitatea continuării investigaţiilor și recuperării eventuale a unor sume. Totuşi, rămân multe întrebări procedurale: ce ţară a emis concret mandatul Interpol, dacă va urma cererea de extrădare şi ce capete de acuzare i se vor aduce oficial în Georgia sau în statele care au depus plângeri.

Autoritățile georgiene şi organele internaţionale implicate (inclusiv Interpol) urmează să clarifice mandatul şi eventualele cereri de extrădare.