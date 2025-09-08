Aceasta părea tulburată, cu ochii roșii de plâns și un comportament agitat. Necunoscuta i-a cerut bani pentru combustibil, pretinzând că fuge din Donețk împreună cu mama și copilul, încercând să ajungă la Frankfurt. Povestea emoționantă a determinat-o pe martoră să ofere o sumă mică de bani, convinsă că sprijină o refugiată aflată în dificultate.

Situația s-a repetat și a trezit suspiciuni

Soțul femeii a trecut printr-o experiență asemănătoare la o altă benzinărie. A fost abordat de o altă persoană, cu aceeași poveste și aceleași detalii. Această coincidență i-a făcut să înțeleagă că nu era vorba despre o situație autentică, ci despre o strategie de înșelăciune bine pusă la punct. Cei doi au realizat ulterior că au fost manipulați emoțional printr-un scenariu atent construit.

Detalii care completează tabloul emoțional

Martora a descris femeia ca având aproximativ 165 de centimetri, păr brunet și aflată într-o mașină mai veche cu numere ucrainene. În autoturism se mai aflau un copil mic și o femeie mai în vârstă. Tot decorul era menit să creeze un sentiment de urgență și suferință, pentru a declanșa reacții rapide și a convinge oamenii să scoată bani fără întrebări suplimentare.

Avertismentul transmis către ceilalți șoferi

„Este trist că un război este folosit ca mască pentru escrocherii, dar oamenii trebuie să știe să nu cadă în plasă”, a spus martora pentru 5 Minuten. Ea a menționat că abia repetarea situației i-a deschis ochii asupra capcanei. Povestea cu o mamă și un copil a fost folosită ca principal instrument de manipulare.

Astfel de tactici afectează chiar și persoanele atente, deoarece exploatează imagini de disperare și suferință. Specialiștii avertizează că, după ce reușesc să câștige încrederea cuiva, escrocii pot cere sume mai mari sau alte tipuri de ajutor. Emoția devine arma principală, iar rațiunea este adesea lăsată pe plan secund.

Reacția oficială a poliției din Austria

Poliția a confirmat că asemenea tentative sunt cunoscute și că autorii își schimbă metodele adaptându-se la teme sociale actuale. Reprezentanții au explicat că poveștile despre refugiați sau dificultăți familiale sunt printre cele mai frecvent folosite pentru a exploata bunăvoința oamenilor. Victimele sunt alese întâmplător, mai ales în locuri unde oamenii se află în tranzit, cum sunt benzinăriile.

Explicațiile poliției privind modul de operare

Oficialii au subliniat că bunăvoința oamenilor este o țintă facilă pentru escroci. Aceștia se bazează pe reacțiile impulsive și pe lipsa de verificări a celor abordați. Pierderile financiare pot varia de la câțiva euro până la sume mult mai mari.

Cei aflați pe drumuri trebuie să fie vigilenți și să nu se lase impresionați de povești menite să declanșeze reacții emoționale. Documentarea și raportarea situațiilor pot reduce șansele ca fenomenul să se extindă. Astfel, alte persoane ar putea fi protejate de aceeași capcană.

Cazul prezentat arată cât de ușor pot fi exploatate emoțiile în locuri de tranzit precum benzinăriile. „Trucul lacrimilor” a devenit o strategie prin care bunăvoința oamenilor se transformă într-o vulnerabilitate.

