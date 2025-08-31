Fenomenul a devenit cunoscut printr-un videoclip viral pe TikTok, unde un conațional a explicat pas cu pas cum funcționează această înșelătorie și la ce detalii trebuie să fie atenți oamenii.

Cum acționează infractorii

Escrocii pornesc de la facturile reale, pe care le sustrag din cutiile poștale ale locatarilor. Documentele conțin deja informațiile esențiale: numele titularului, numărul de client și detaliile legate de plăți. Cu aceste date, falsificarea devine simplă.

Ulterior, ei creează pe calculator facturi false, modificând în special contul bancar unde trebuie virate sumele. Noile documente sunt tipărite și introduse din nou în cutia poștală a victimei. În acest mod, plata ajunge direct în buzunarele infractorilor.

Potrivit avertismentului transmis online, românii care plătesc de ani de zile aceleași utilități – fie că este vorba de curent, gaz, apă sau chirie – trebuie să compare cu atenție contul IBAN de pe factură.

„Dacă vezi că IBAN-ul nu mai corespunde cu cel pe care plătești de fiecare dată, atunci e o înșelăciune”, a subliniat vloggerul. El a atras atenția și asupra facturilor duble sau a celor care nu se potrivesc cu istoricul plăților obișnuite.

Coletele cu plata ramburs, noua tentativă de înșelăciune în România! Polițiștii trag un semnal de alarmă

Semnele unei facturi falsificate

Pentru a nu deveni victime, cei care au descoperit această metodă recomandă câteva măsuri simple:

verificarea atentă a contului bancar menționat pe factură;

compararea facturii noi cu cea din luna precedentă;

instalarea unei camere de supraveghere în zona cutiei poștale, mai ales acolo unde accesul la plicuri este facil;

contactarea directă a furnizorului de utilități în caz de neclarități.

Mesajul românului de pe TikTok

Clipul viral s-a încheiat cu un apel direct către comunitate: „Eu vă învăț de bine, nu de rău. Aveți grijă și nu virați bani dacă nu corespunde contul bancar”.

Noua schemă îi vizează în special pe cei care își plătesc facturile constant și care, din obișnuință, nu mai verifică fiecare detaliu trecut pe document.

„Factura neplătită”, noua metodă a escrocilor care a pus pe jar Directoratul Național de Securitate Cibernetică. La ce trebuie să fim atenți