Femeia a întâlnit escrocul pe rețelele sociale în luna iulie. Bărbatul pretindea că este astronaut și că traversează o misiune dificilă în spațiu. După câteva schimburi de mesaje, acesta i-a spus: „Sunt în spațiu, într-o navă spațială chiar acum, dar sunt atacat și am nevoie de oxigen.” El i-a cerut femeii să îi trimită bani pentru a-i cumpăra oxigen.

Cum a ajuns să trimită bani

Victima a dezvoltat sentimente pentru bărbat în urma conversațiilor online și a decis să îi transfere banii solicitați. Escrocul a încasat suma dar apoi a întrerupt toate legăturile.

Un polițist local a avertizat: „Dacă o persoană pe care ați întâlnit-o pe rețelele sociale v-a cerut vreodată bani, fiți în gardă cu privire la posibilitatea unei înșelătorii și raportați poliției”, scrie ndtv.com.

Contextul social din Japonia

Japonia are cea mai bătrână populație din lume, ceea ce favorizează astfel de escrocherii. Potrivit Agenției Naționale de Poliție a Japoniei, în primele 11 luni ale anului 2024, au fost raportate 3.326 de escrocherii romantice, de mai mult decât dublul numărului înregistrat în aceeași perioadă a anului 2023.

Escrocherii romantice internaționale

Acest caz nu este singular. În februarie 2025, o femeie australiană a rămas fără adăpost după ce a pierdut peste 780.000 de dolari din economiile sale, tot din cauza unui escroc online. Străinul pe care l-a întâlnit pe o aplicație de dating a cerut inițial 5.000 de dolari, susținând că i-a fost furat portofelul în Kuala Lumpur, Malaezia.

Solicitările de bani au continuat, iar până în momentul în care victima a realizat că a fost înșelată, pierduse aproximativ 300.000 de dolari, epuizând fondurile proprii. Mai târziu, a mai fost păcălită cu 280.000 de dolari de un alt escroc care a cerut să depună bani într-un ATM Bitcoin.

Escrocheria unei grupări de români care se dădeau oameni de afaceri din Dubai. Poliția olandeză a folosit chiar și un elicopter ca să îi prindă

Modul în care funcționează escrocheriile romantice

Aceste escrocherii se bazează pe construirea unei legături emoționale prin mesaje online. Persoanele vizează adesea femei în vârstă sau persoane singure, profitând de nevoia de companie și de încredere. Escrocii folosesc scenarii dramatice, cum ar fi urgențe medicale sau crize improbabile, pentru a convinge victimele să transfere bani rapid.

Sfaturi și avertismente

Autoritățile recomandă ca oricine primește cereri de bani de la persoane cunoscute doar online să fie prudent. Raportarea imediată a suspiciunilor la poliție poate preveni pierderi financiare semnificative. Aceste înșelătorii au consecințe grave și afectează atât stabilitatea financiară, cât și psihologică a victimelor.

Creșterea fenomenului în era digitală

Numărul escrocheriilor romantice a crescut semnificativ în ultimii ani, pe măsură ce rețelele sociale și aplicațiile de dating au devenit principalele canale de comunicare. Cazurile recente din Japonia și Australia arată cum tehnologia poate fi folosită pentru a exploata încrederea oamenilor, mai ales a celor vulnerabili.

Escrocheriile de tip romantic rămân un risc real pentru persoanele în vârstă și pentru cei singuri, iar cazurile internaționale demonstrează amploarea fenomenului și creativitatea fraudatorilor în crearea scenariilor credibile.

