Instituția a emis un avertisment public după ce a identificat mai multe situații de acest tip.

„Atenție la apelurile false în care potențialele victime sunt apelate de atacatori care se prezintă ca angajați ai DNSC și oferă servicii de recuperare a banilor pierduți în tentative de fraudă!”, a transmis instituția.

Potrivit DNSC, apelurile vin de pe numere de telefon care par legitime, dar în realitate sunt generate printr-o tehnică de manipulare numită spoofing.

„Utilizatorul primește un apel de la un număr de telefon aleatoriu, sau unul care pare a fi asociat DNSC. În realitate, de cele mai multe ori, numărul afișat pe ecranul destinatarului nu este numărul real al apelantului.

Atacatorii folosesc o tehnică numită spoofing, în care utilizează tehnologia Voice over IP (VoiceIP) pentru a suna victima, afișând informațiile de contact fără acordul instituției sau al persoanei fizice”, se arată mesajul DNSC.

Cum procedează escrocii

În plus, escrocii exploatează și aplicațiile de mesagerie, folosind conturi compromise de WhatsApp sau altele nou create, în care apar sigla DNSC și chiar numele unor angajați reali.

„Este suficient să cunoască numărul de telefon sau alte detalii de contact ale victimei. Din acest motiv, aceste inițiative nu pot fi blocate la nivelul furnizorului de servicii telecom. În alte cazuri, atacatorii folosesc conturi de WhatsApp compromise, ori unele nou create, care au la imaginea de profil sigla DNSC și nume ale unor angajați DNSC”, explică instituția pe Facebook.

Escrocheria începe cu un apel telefonic prin care persoana este abordată de cineva ce pretinde că este angajat al Directoratului. Victima este convinsă că poate primi ajutor pentru recuperarea sumelor pierdute în alte fraude, dar în realitate totul este o capcană.

„⚠ Atacul începe cu un apel de la o persoană care pretinde că este angajat al Directoratului. În realitate, în spatele apelurilor se află atacatori care se dau drept angajați DNSC”, avertizează instituția.

Recomandările DNSC

Pentru a preveni ca astfel de situații să se transforme în fraude, DNSC a emis mai multe recomandări: