Gruparea se folosea de o metodă bine pusă la punct pentru a înșela oamenii. Escrocii abordau victimele fie pe autostrăzi, la benzinării, fie chiar pe stradă, pretinzând că sunt oameni de afaceri din Dubai. Sub această identitate, cereau bani sau combustibil în schimbul unor bijuterii pe care le prezentau ca fiind din aur autentic. Investigațiile au arătat că obiectele erau confecționate din materiale ieftine, fără valoare reală.

Operațiuni de amploare cu elicopter și percheziții

Pentru localizarea suspecților, poliția a folosit chiar și un elicopter. În timpul unei operațiuni la un hotel din Nijkerk, autoritățile au găsit cinci mașini care făceau parte din activitățile ilegale ale grupului. În urma acestor descinderi, un bărbat de 22 de ani și o femeie de 20 de ani au fost reținuți. Totodată, polițiștii au confiscat o cantitate considerabilă de aur fals, alături de 3.550 de euro în numerar.

Conexiuni cu jafuri și tentative de fraudă

Investigațiile au scos la iveală că cei doi suspecți erau implicați și într-un jaf comis în Harlingen. Pe baza probelor obținute, poliția a arestat la Lelystad un bărbat și o femeie, ambii în vârstă de 38 de ani. Aceștia sunt suspectați că au comis peste 20 de tentative de fraudă, iar în timpul perchezițiilor au fost descoperite noi bijuterii contrafăcute și telefoane false.

Ancheta se extinde până în Rotterdam

Ulterior, poliția a descoperit că rețeaua infracțională era activă și în Rotterdam. Șase vehicule au fost percheziționate, iar în interior au fost găsite din nou bijuterii contrafăcute și ceasuri Rolex false. În această etapă a anchetei, a fost arestat un bărbat în vârstă de 28 de ani, conform 112barneveld.nl.

