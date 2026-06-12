Atac cu spray lacrimogen în trafic. Doi bărbați au ajuns la spital

Sursă: Realitatea PLUS

Scene șocante pe o stradă din Iași. Doi tineri de 32 și 18 ani au ajuns la spital în urma unui accident produs intenționat de unul dintre șoferi. Un bărbat l-a atacat pe altul cu un spray lacrimogen.

Altercație cu spray lacrimogen în Iași

Din primele date , totul s-ar fi produs în urma unui conflict mai vechi între două clanuri din oraș.

În accident au fost implicate șase persoane care se aflau în cele două mașini.

Pe imaginile surprinse de martori se vede cum, imediat după accident, unul dintre bărbați se dă jos din mașină și pulverizează spray lacrimogen direct pe fața altui bărbat.

Acesta se află în stare gravă.

Oamenii legii au deschis dosare penale.