Iranul a bombardat Israelul pentru prima dată după armistițiul din aprilie. Tel Aviv-ul a ripostat

Sursă: realitatea.net

Pentru prima dată de la semnarea armistițiului din 8 aprilie, Iranul a bombardat Israelul, ca represalii pentru un atac asupra unei alte țări. Israelul a reacționat imediat, în ciuda apelurilor lui Donald Trump de a se abține de la un contraatac.

Abia după ce Iranul a lansat rachete asupra Israelului duminică seara, acesta fiind primul astfel de atac de la începutul armistițiului pe 8 aprilie, Donald Trump a intervenit. „Îl voi suna chiar acum pe Bibi și îi voi spune să nu riposteze”, a declarat președintele american pentru platforma Axios.

În ciuda avertismentului, Israelul a ripostat cu o serie de atacuri asupr unor orașe inaniene,inclusiv Teheranul.

Autoritățile iraniene au închis spațiului aerian din jurul Aeroportului Internațional Imam Khomeini din Teheran, principalul aeroport al țării.

Garda Revoluționară, forța militară de elită a Iranului, a confirmat atacul israelian, susținând că acesta a fost realizat cu rachete balistice lansate din aer. Cu toate acestea, nu au fost furnizate informații despre pagubele produse sau ce ținte au fost lovite.