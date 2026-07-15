Advertising
Advertising
Travel· 1 min citire
O insulă faimoasă din Grecia, afectată de alunecările de teren. Pericol în paradis
Alunecări de teren în Grecia
Publicat15 iul. 2026, 11:39
SursăRealitatea PLUS
Au fost momente de panică în Grecia. O alunecare de teren a afectat celebra plajă Myrtos din insula Kefalonia, renumită pentru apele sale turcoaz și peisajele spectaculoase.
Citește și
- 12:28Decizie UE: Companiile aeriene, obligate să ofere bagaj de mână gratuit și despăgubiri mai rapide
- 08:25Românii au un apetit în creștere pentru vacanțele în străinătate
- 06:28Atenție la nota de plată în vacanță! Taxa necunoscută care îi lasă mască pe turiștii români
- 19:34Și-a vândut peste 200 de haine și a strâns o avere pentru a-și îndeplini visul! Povestea tinerei care a ales lumea în locul bunurilor materiale
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News