Atenție la nota de plată în vacanță! Taxa necunoscută care îi lasă mască pe turiștii români

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 iul. 2026, 06:28

O taxă aparent banală reușește să dea peste cap bugetul de vacanță al românilor care vizitează destinații populare precum Italia, Grecia sau Portugalia. Deși este o practică veche de decenii în Europa, denumiri precum „coperto”, „couvert” sau „kuver” de pe nota de plată îi iau în continuare prin surprindere pe turiști.

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