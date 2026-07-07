Skillidays | Vacanțele în care înveți ceva nou câștigă teren în Europa

Scris de Andreea Damian Publicat: 7 iul. 2026, 08:54

Un sondaj realizat de Mastercard a constatat că europenii înlocuiesc relaxarea la piscină cu roțile de olar, cursurile de gătit și atelierele de arte creative în vacanță, mulți prețuind noile abilități dobândite mai mult decât suvenirurile tradiționale.

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