Skillidays | Vacanțele în care înveți ceva nou câștigă teren în Europa

Un sondaj realizat de Mastercard a constatat că europenii înlocuiesc relaxarea la piscină cu roțile de olar, cursurile de gătit și atelierele de arte creative în vacanță, mulți prețuind noile abilități dobândite mai mult decât suvenirurile tradiționale.
Poate că nu poți învăța un câine bătrân trucuri noi, dar poți învăța una sau două abilități noi în timpul vacanței. Și se pare că tot mai mulți călători din Europa caută exact asta în această vară.
Într-un sondaj realizat în rândul a peste 27.000 de turiști din 28 de țări europene, Mastercard a constatat că aproape jumătate dintre participanți, 48%, și-au propus să învețe o nouă abilitate ca parte a planurilor lor de călătorie, potrivit Euronews.
În plus, 42% dintre turiștii europeni sunt dispuși să plătească mai mult pentru o excursie în care pot învăța ceva nou și vor căuta furnizori locali care le pot oferi experiențe autentice.
Dintre cele 28 de țări incluse în studiu – inclusiv călători din Austria, Franța, Regatul Unit, Italia, Portugalia și Elveția – mai mult de o treime, 37%, rezervaseră deja o excursie bazată pe competențe, denumită „skilliday” de către compania emitentă de carduri de plată.
Generația Z conduce această tendință, 57% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani planificând deja o excursie bazată pe abilități în acest sezon de sărbători. Această cifră scade ușor în rândul omologilor mai în vârstă ai Generației Z, la 52% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 24 și 34 de ani urmând exemplul.
Conform constatărilor Mastercard, 51% au spus, de asemenea, că învățarea a ceva nou în timpul deplasării face călătoria mult mai semnificativă, 48% spunând că abilitățile pe care le învață sunt mai valoroase decât suvenirurile pe care le aduc acasă.
„Turiștii de astăzi caută experiențe de călătorie care să lase o impresie de durată, ajutându-i să creeze amintiri și, din ce în ce mai mult, amintiri musculare”, a declarat Natalia Lechmanova, economist-șef pentru Europa la Mastercard Economics Institute.
„Acest lucru reflectă, de asemenea, o schimbare mai amplă în modul în care oamenii își prețuiesc banii. Cheltuielile pe experiențe s-au dovedit a fi mai rezistente decât cheltuielile pe bunuri, iar călătoriile bazate pe competențe se situează chiar la capătul valorii celei mai mari.”
„Călătoriile bazate pe competențe tind să atragă oamenii dincolo de zonele aglomerate și către orașe mai mici, zone rurale și anotimpuri mai liniștite, contribuind la distribuirea mai uniformă a beneficiilor turismului.”
Ce competențe vor europenii să învețe în străinătate în 2026?
Expresii de bază și conversații într-o limbă nouă – 30%
Abilități culinare și ateliere de gătit cu bucătari locali – 28%
Producția de alimente și băuturi, inclusiv fabricarea brânzeturilor – 28%
Wellness și mișcare, inclusiv meditație și arte marțiale – 25%
Meșteșuguri tradiționale, inclusiv țesutul, prelucrarea lemnului și textilele – 24%
Arte creative, inclusiv fotografie , pictură și scris – 23%
Sporturi, inclusiv schi, surfing și drumeții – 19%
Abilități de supraviețuire și activități în aer liber, inclusiv culesul de hrană, navigarea și arta tufișului – 18%
Meșteșuguri tradiționale și tehnici tradiționale – 14%
Competențe de viață sustenabilă, inclusiv permacultura și conservarea – 13%