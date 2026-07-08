7 insule grecești perfecte pentru vacanța de vară

Grecia rămâne, an de an, una dintre destinațiile preferate ale românilor pentru vacanțele de vară — și pe bună dreptate. Apă turcoaz, plaje cu nisip fin, gastronomie mediteraneeană și acel stil de viață relaxat specific insulelor grecești fac din această țară un loc ideal pentru orice tip de călător. Iată șapte insule pe care merită să le ai în plan anul acesta.
1. Santorini – romantism și apusuri de neuitat
Nu poți vorbi despre Grecia fără să menționezi Santorini. Casele albe cu acoperișuri albastre, cocoțate pe marginea unei caldere vulcanice, oferă unele dintre cele mai spectaculoase priveliști din Mediterana. Satele Oia și Fira sunt punctele de atracție principale, iar apusul de soare din Oia atrage în fiecare seară zeci de turiști dornici să surprindă momentul perfect.
Recomandare: rezervă o cameră cu piscină infinity cu cel puțin trei-patru luni înainte, mai ales dacă vizitezi în iulie sau august, când cererea este maximă.
2. Creta – cea mai mare și mai variată insulă
Creta oferă puțin din tot: plaje sălbatice, orașe venețiene precum Chania și Rethymno, situri arheologice impresionante (palatul din Knossos) și munți impunători pentru cei care vor drumeții. Este ideală pentru familii, datorită plajelor line și infrastructurii turistice bine dezvoltate.
Plaja Elafonisi, cu nisipul ei roz, și Balos Lagoon sunt două dintre cele mai fotografiate locuri din întreaga țară.
3. Mykonos – energie și viață de noapte
Pentru cei care caută o vacanță plină de energie, Mykonos este alegerea potrivită. Cluburile de plajă, restaurantele sofisticate și morile de vânt celebre din Chora atrag un public tânăr și cosmopolit. Insula este însă și scumpă, așa că merită planificat un buget generos.
4. Naxos – pentru cei care vor autenticitate
Mai puțin aglomerată decât vecinele sale Santorini și Mykonos, Naxos păstrează un aer autentic grecesc. Sate tradiționale în munți, plaje întinse cu nisip auriu și o gastronomie locală excelentă (brânzeturile și cartofii de Naxos sunt renumiți) fac din această insulă o alegere excelentă pentru cei care vor liniște.
5. Rhodos – istorie și plaje în același loc
Orașul medieval Rhodos, aflat pe lista patrimoniului UNESCO, este un labirint fermecător de străduțe pietruite și ziduri vechi de sute de ani. În afara orașului, insula oferă plaje frumoase precum Anthony Quinn Bay și Tsambika.
6. Zakynthos – celebra plajă Navagio
Zakynthos este cunoscută în toată lumea pentru Navagio (Plaja Epavei), unde o navă abandonată zace pe nisipul alb, înconjurată de stânci calcaroase și apă turcoaz. Insula oferă și oportunitatea de a vedea broaște țestoase marine (Caretta caretta), care depun ouă pe unele dintre plajele sale.
7. Paros – alternativa elegantă la Mykonos
Paros combină farmecul tradițional cicladic cu o infrastructură turistică modernă, fără prețurile exagerate ale Mykonosului. Satul Naoussa, cu portul său pitoresc plin de restaurante cu pește proaspăt, este un loc perfect pentru serile de vară.
Sfaturi practice pentru vacanța în Grecia
Perioada ideală: iunie și septembrie oferă vreme excelentă, plaje mai puțin aglomerate și prețuri mai bune decât iulie-august.
Transport între insule: feriboturile leagă majoritatea insulelor cicladice; pentru economie de timp, verifică și zborurile interne.
Buget: insulele mai mici și mai puțin cunoscute (Naxos, Paros) oferă un raport calitate-preț mult mai bun decât Santorini sau Mykonos.
Documente: ca cetățean român, ai nevoie doar de cartea de identitate sau pașaport valabil, Grecia fiind parte din Uniunea Europeană și spațiul Schengen.
Indiferent de insula aleasă, Grecia rămâne o destinație care combină frumusețea naturală cu ospitalitatea mediteraneeană — o rețetă sigură pentru o vacanță de neuitat.