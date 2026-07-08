7 insule grecești perfecte pentru vacanța de vară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 09:07

Grecia rămâne, an de an, una dintre destinațiile preferate ale românilor pentru vacanțele de vară — și pe bună dreptate. Apă turcoaz, plaje cu nisip fin, gastronomie mediteraneeană și acel stil de viață relaxat specific insulelor grecești fac din această țară un loc ideal pentru orice tip de călător. Iată șapte insule pe care merită să le ai în plan anul acesta.

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