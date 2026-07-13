Românii au un apetit în creștere pentru vacanțele în străinătate

Scris de Andreea Damian Publicat: 13 iul. 2026, 08:25

Aproape trei miliarde de euro. Atât au cheltuit românii pe vacanțele în străinătate, în primele patru luni din an. E un salt de 400 de milioane de euro față de aceeași perioadă a anului trecut.

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