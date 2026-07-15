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Travel· 1 min citire

O insulă faimoasă din Grecia, afectată de alunecările de teren. Pericol în paradis

Alunecări de teren în Grecia

Alunecări de teren în Grecia

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat15 iul. 2026, 11:39
SursăRealitatea PLUS

Au fost momente de panică în Grecia. O alunecare de teren a afectat celebra plajă Myrtos din insula Kefalonia, renumită pentru apele sale turcoaz și peisajele spectaculoase.

Stânci prăbușite pe o insulă grecească

Mai multe bucăți de rocă s-au desprins de pe versanți, iar autoritățile au delimitat zone de siguranță și au început verificări pentru a stabili dacă există riscul unor noi alunecări de teren.

Fenomenul nu este unul izolat în această zonă, însă s-a produs chiar în plin sezon turistic, când mii de turiști vizitează zilnic celebra plajă.

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